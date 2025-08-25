Evento com presidente da Nigéria fecha o trânsito e causa congestionamento

Devido à visita do chefe de Estado da Nigéria, Bola Tinubu, o trânsito da Esplanada dos Ministérios sofreu alterações na altura do Palácio do Itamaraty. Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o trânsito foi desviado na Avenida José Sarney e permanecerá assim até o término do evento. Pelas imagens divulgadas pela corporação, um congestionamento se formou devido às alterações.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?
Por enquanto, o trânsito está sob responsabilidade do Gabinete de Segurança Institucional (GSI). Bola Tinubu também terá reuniões na próxima terça-feira (26/08) e, até o momento, não há informações de como ficará o trânsito na região amanhã.
- Leia também: Semana será de calor intenso e ar seco em todo DF
A expectativa do encontro é discutir temas bilaterais, regionais e multilaterais, além da assinatura de atos bilaterais. A Nigéria é o quarto maior parceiro comercial do Brasil no continente africano, tendo movimentado cerca de US$ 2 bilhões no ano passado. O objetivo do encontro é aumentar a longeva parceria e firmar mais acordos comerciais.
Saiba Mais
- Cidades DF Semana será de calor intenso e ar seco em todo DF
- Cidades DF Pai é levado à delegacia após agredir filho de 12 anos na rua; veja vídeo
- Cidades DF Quadrilha especializada em furto de celulares é presa após evento de samba
- Cidades DF Mecânico desaparece em Sobradinho ao sair para visitar a irmã