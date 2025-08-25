InícioCidades DF
TRÂNSITO

Evento com presidente da Nigéria fecha o trânsito e causa congestionamento

A alteração do trânsito na Esplanada dos Ministérios ocorre devido à visita de Estado de Bola Tinubu, presidente da Nigéria, ao Brasil

Parte do trânsito foi desviado para a Avenida José Sarney - (crédito: Reprodução: PMDF)
Parte do trânsito foi desviado para a Avenida José Sarney - (crédito: Reprodução: PMDF)

Devido à visita do chefe de Estado da Nigéria, Bola Tinubu, o trânsito da Esplanada dos Ministérios sofreu alterações na altura do Palácio do Itamaraty. Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o trânsito foi desviado na Avenida José Sarney e permanecerá assim até o término do evento. Pelas imagens divulgadas pela corporação, um congestionamento se formou devido às alterações. 

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

Por enquanto, o trânsito está sob responsabilidade do Gabinete de Segurança Institucional (GSI). Bola Tinubu também terá reuniões na próxima terça-feira (26/08) e, até o momento, não há informações de como ficará o trânsito na região amanhã.

A expectativa do encontro é discutir temas bilaterais, regionais e multilaterais, além da assinatura de atos bilaterais. A Nigéria é o quarto maior parceiro comercial do Brasil no continente africano, tendo movimentado cerca de US$ 2 bilhões no ano passado. O objetivo do encontro é aumentar a longeva parceria e firmar mais acordos comerciais.

Saiba Mais

 

Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 25/08/2025 11:16
x