Evento com presidente da Nigéria fecha o trânsito e causa congestionamento

Parte do trânsito foi desviado para a Avenida José Sarney - (crédito: Reprodução: PMDF)

Devido à visita do chefe de Estado da Nigéria, Bola Tinubu, o trânsito da Esplanada dos Ministérios sofreu alterações na altura do Palácio do Itamaraty. Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o trânsito foi desviado na Avenida José Sarney e permanecerá assim até o término do evento. Pelas imagens divulgadas pela corporação, um congestionamento se formou devido às alterações.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

Leia também: Quadrilha especializada em furto de celulares é presa após evento de samba



Por enquanto, o trânsito está sob responsabilidade do Gabinete de Segurança Institucional (GSI). Bola Tinubu também terá reuniões na próxima terça-feira (26/08) e, até o momento, não há informações de como ficará o trânsito na região amanhã.

Leia também: Semana será de calor intenso e ar seco em todo DF

A expectativa do encontro é discutir temas bilaterais, regionais e multilaterais, além da assinatura de atos bilaterais. A Nigéria é o quarto maior parceiro comercial do Brasil no continente africano, tendo movimentado cerca de US$ 2 bilhões no ano passado. O objetivo do encontro é aumentar a longeva parceria e firmar mais acordos comerciais.