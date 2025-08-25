Reinaugurada, delegacia do Lago Sul está em novo endereço

Foi reinaugurada, na manhã desta segunda-feira (25/8), a 10ª Delegacia de Polícia (Lago Sul). Anteriormente, a unidade funcionava na QI 5, agora está localizada na QI 11, ao lado do 11º Grupamento do Corpo de Bombeiros.

Durante a cerimônia, o governador Ibaneis Rocha destacou que a obra faz parte dos investimentos feitos na área da segurança pública desde o início de sua gestão. “Estamos expandindo nossas delegacias para regiões que ainda não contam com unidades, como o Sol Nascente, que terá uma delegacia em até 45 dias. Nosso objetivo é atender a todas as áreas, das mais carentes às de maior poder aquisitivo, porque todos pagam impostos e precisam ser assistidos”, afirmou.

Ele lembrou ainda das nomeações feitas nas forças de segurança que reforçam a atuação das corporações. "Contratamos policiais, peritos, inauguramos IML, nomeamos mais de 4.000 policiais militares, quebramos interstício da Polícia Militar, quebramos interstício do Corpo de Bombeiros para motivar as nossas forças policiais ao trabalho”, completou.

O evento também contou com a presença da vice-governadora Celina Leão, do secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar, e demais autoridades do governo do DF. O secretário ressaltou que a reinauguração da delegacia simboliza o fortalecimento das forças de segurança no DF. “Já participei de dezenas de entregas para a Polícia Civil, Militar e Corpo de Bombeiros, e isso explica porque hoje somos a segunda capital mais segura do país, caminhando para ser a primeira”, destacou.