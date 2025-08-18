Cinco pessoas são presas por furto de embarcações e reboques de carros

Por Bruna Teixeira e Walkyria Lagaci*

Cinco pessoas foram presas por furto de embarcações e reboques de carros nesta segunda-feira (18/8) após operação da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). Os agentes cumpriram cinco mandados de prisão e cinco de busca e apreensão no Setor Habitacional Sol Nascente e em Águas Lindas (GO). Um investigado ainda encontra-se foragido.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A Operação Stolen Boat 2, deflagrada pela 15ª DP, revelou a existência de uma organização criminosa formada por, pelo menos, seis integrantes, que agiam de maneira estruturada na prática de furtos de barcos e das chamadas carretinhas, principalmente durante a madrugada, em diferentes regiões do Distrito Federal.

De acordo com a investigação, os itens eram levados para um esconderijo no Setor Habitacional Sol Nascente e a equipe policial suspeita que, em seguida, eram transportados para Águas Lindas, onde tinham seus sinais identificadores adulterados para posterior revenda.

Leia também: Policia ambiental flagra pesca ilegal no Lago Paranoá e apreende redes e peixes

A PCDF informou que um dos presos, um homem de 36 anos, foi apontado como o principal articulador da quadrilha. O envolvido já possuía passagens pela polícia por receptação e por armazenar produtos ilícitos em suas propriedades. Além disso, o condenado já havia sido alvo da primeira operação Stolen Boat, deflagrada em 2022, quando foi condenado por furtar lanchas e reboques automotivos em Vicente Pires.

Outro indivíduo, de 37 anos, foi preso em flagrante com reboque com numeração suprimida, em Águas Lindas. A companheira dele foi presa em flagrante, por posse ilegal de arma de fogo. As investigações apontam que ela é proprietária de um dos veículos usados nos furtos.

Os policiais também detiveram em flagrante um homem de 57 anos, que portava objeto roubado. Nesta operação, foram apreendidos dois reboques em Águas Lindas e uma arma de fogo.

Leia também: Mandante de chacina com oito mortos no Amapá é preso em Samambaia

A PCDF afirmou que o grupo está atualmente em prisão temporária de cinco dias, que poderá se estender e ser convertida em prisão preventiva. A equipe responderá pelos crimes de furto qualificado em período noturno (pena de até 8 anos de reclusão) e organização criminosa (pena de até 8 anos de reclusão, podendo aumentar conforme a função de cada integrante). O receptador irá responder pelo crime de receptação qualificada e organização criminosa. Somadas as penas podem alcançar os 16 anos de prisão.

*Estagiárias sob supervisão de Márcia Machado