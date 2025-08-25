InícioCidades DF
CRIME

Corpo de vítima de feminicídio será sepultado nesta terça-feira (26/8)

Pâmella Maria Rocha Rangel foi morta no último domingo (24/8) pelo namorado, Flávio do Nascimento Santos. Enterro será no cemitério Campo da Esperança, da Asa Sul

Pâmella Maria Rocha Rangel tinha 21 anos - (crédito: Material cedido ao Correio)
Pâmella Maria Rocha Rangel tinha 21 anos - (crédito: Material cedido ao Correio)

O corpo de Pâmella Maria Rocha Rangel, 21 anos, será sepultado nesta terça-feira (26/8) no cemitério Campo da Esperança da Asa Sul. O velório ocorrerá a partir das 9h e o enterro será em seguida. A jovem foi morta a facadas nesse domingo (24/8) pelo namorado, Flávio do Nascimento Santos, 42. O crime ocorreu em Brazlândia. O autor foi preso em flagrante e já teve a prisão convertida em preventiva pela Justiça do Distrito Federal.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Flávio e Pâmella estavam juntos há pouco mais de um ano, mas ela já havia solicitado uma medida protetiva de urgência contra o agressor, em dezembro de 2024. A primeira ocorrência de violência foi registrada em novembro do ano passado e a medida foi solicitada no mês seguinte. 

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF), só em 2025 ocorreram 18 feminicídios, sendo que três ainda estão sob investigação. 

Saiba Mais

Mila Ferreira

Repórter

Jornalista graduada pelo IESB e pós-graduada em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela PUC-RS. Experiência como roteirista e assessora de comunicação pública e corporativa. Repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense

Por Mila Ferreira
postado em 25/08/2025 19:42
x