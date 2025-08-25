Corpo de vítima de feminicídio será sepultado nesta terça-feira (26/8)

O corpo de Pâmella Maria Rocha Rangel, 21 anos, será sepultado nesta terça-feira (26/8) no cemitério Campo da Esperança da Asa Sul. O velório ocorrerá a partir das 9h e o enterro será em seguida. A jovem foi morta a facadas nesse domingo (24/8) pelo namorado, Flávio do Nascimento Santos, 42. O crime ocorreu em Brazlândia. O autor foi preso em flagrante e já teve a prisão convertida em preventiva pela Justiça do Distrito Federal.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Flávio e Pâmella estavam juntos há pouco mais de um ano, mas ela já havia solicitado uma medida protetiva de urgência contra o agressor, em dezembro de 2024. A primeira ocorrência de violência foi registrada em novembro do ano passado e a medida foi solicitada no mês seguinte.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF), só em 2025 ocorreram 18 feminicídios, sendo que três ainda estão sob investigação.