Vídeo: enxame de 10 mil abelhas transforma moto de luxo em colmeia

O caso ocorreu perto do Aeroporto Internacional de Brasília e exigiu a intervenção do Corpo de Bombeiros (CBMDF), que acionou um apicultor para removê-las

As abelhas cobriram parte da traseira da moto - (crédito: Material cedido ao Correio)
Um enxame de cerca de 10 mil abelhas fez de uma moto um local para formar uma nova colmeia. O caso ocorreu nesta segunda-feira (258) em frente a uma loja de carros de luxo próxima ao Aeroporto Internacional de Brasília, onde a moto estava estacionada. Veja:

 

O episódio exigiu a intervenção do Corpo de Bombeiros (CBMDF), que acionou o apicultor José Serafim, de 49 anos, para removê-las. Ele, acostumado com as peculiaridades da vida das abelhas, explicou o que se passava. 

“Provavelmente, deve ter nascido uma outra rainha. Então, o enxame se dividiu e estava em trânsito para outro local. Acontece que, em tempos de reprodução e calor, as abelhas, nessas situações, procuram locais de sombra durante as viagens”.

Apesar de inusitado, o caso levanta uma alerta: por mais que a cena seja curiosa, a regra é não mexer. Afinal, a distração pode custar caro. “Outro dia fui remover um enxame e tomei uma ferroada na orelha, sendo que faço isso há anos. O ideal é ficar longe e chamar ajuda”, orienta o apicultor. 

No caso desta segunda-feira, ninguém foi ferroado. O enxame foi levado para a casa de Serafim, que acomodou as abelhas em um novo lar.

Por Carlos Silva
postado em 25/08/2025 20:47
