Festival CoMA anuncia que a edição de 2025 será a última

Com a 8ª edição sendo finalizada neste fim de semana (23 e 24/8), o Festival CoMA anuncia o fim. Iniciado em 2017, é consagrado como um dos maiores festivais da cidade, desde seu início, em 2017. Em diferentes locais da cidade, o evento já reuniu nomes como Gal Costa, Ney Matogrosso e Elza Soares e está com os ingressos esgotados para os shows do fim de semana.

A diretora do festival, Michelle Cano, destaca que a decisão veio da percepção de que o formato do festival, como foi construído até aqui, cumpriu o seu ciclo. “Sentimos que era importante reconhecer esse momento e, de forma consciente, finalizar essa trajetória. O CoMA sempre buscou ser um espaço de experimentação, encontros e transformações. Encerrar esse ciclo é também uma maneira de respeitar a sua própria história e tudo o que foi construído ao longo desses anos”, comenta a diretora.



O festival reuniu mais de cem mil pessoas nesses oito anos e mais de 2000 artistas passaram pela capital no evento. O Festival CoMa sempre trouxe mais do que apenas uma programação musical diversa, movimentando a cultura da capital anualmente e de forma acessível para os brasilienses. A marca também é conhecida pelo fórum de conferências e atividades formativas oferecidas.

A última edição teve início no dia 16 de agosto e neste fim de semana, traz aos palcos Paulinho da Viola, Metá Metá, Catto, Nação Zumbi, FBC e Yago Opróprio. O festival deixa um legado na cena cultural da cidade e foi palco para grandes nomes da música brasileira, além de abrir espaço para artistas independentes.