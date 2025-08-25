Espetáculo imersivo ‘A tecelã das noites’ chega a São Sebastião

Sulian Vieira interpreta Sharrazad, que "pretendia interromper o feminicÃ­dio em massa que assolava uma cidade", segundo a atriz. - (crédito: DivulgaÃ§Ã£o)

Nesta terça-feira (26/8), o CED São Francisco de São Sebastião recebe, às 10h45, o espetáculo A tecelã das noites. A peça propõe “criar um ambiente intimista e lúdico simultaneamente, pois o público será convidado a entrar em uma espécie de tenda multicolorida e aromática, com tapetes e almofadas, luminárias que projetam arabescos, inspiradas em diversas culturas de países considerados orientais”, diz a atriz e diretora Sulian Vieira. A entrada é gratuita.

O espetáculo adapta o conto do rei Sharriar, que, após traição da esposa, decide se casar com uma jovem diferente a cada noite e matá-la ao amanhecer. Sharrazad, a filha do vizir, se oferece como noiva ao sultão e começa a contar histórias cativantes, interrompendo-as no momento crucial para despertar o interesse do rei e garantir sua sobrevivência.

Apenas a atriz Sulian Vieira, narradora, e o músico César Lignelli participam da encenação. “Apostamos na relação entre narrativa, escuta e imaginação criativa da plateia, alimentada ainda pelo jogo dinâmico com a música original e a iluminação”, explica Sulian Vieira. “A música atua como um elemento narrativo e dramatúrgico vital na relação entre as palavras, a performance e a experiência da plateia”, completa César Lignelli. Com financiamento do Fundo de Apoio à Cultura (FAC), a peça também passa pelo Itapoã, nos dias 2 e 3 de setembro, e pelo Paranoá, nos dias 4 e 5 de setembro.

Serviço:

A tecelã das noites, no CED São Francisco de São Sebastião, nesta terça-feira (26/08), às 10h45. Entrada gratuita. Não indicada para menores de 14 anos.

