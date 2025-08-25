Cresce a procura por DIU na rede pública de saúde do DF

DIU é recomendado para mulheres que menstruam e sejam sexualmente ativas, a partir dos 14 anos, com ciclo menstrual regular e sem fluxo intenso - (crédito: Reprodução/Ministério da Saúde)

Por Ana Carolina Alli* — O uso do dispositivo intrauterino (DIU), método contraceptivo, é recomendado a mulheres que menstruam e sejam sexualmente ativas, a partir dos 14 anos, com ciclo menstrual regular e sem fluxo intenso. Segundo dados do Portal InfoSaúde, coordenado pela Secretaria de Saúde (SES-DF), a faixa etária com maior cobertura é de 20 a 29 anos, com tendo a maior procura nas regiões de Planaltina, Ceilândia, e Guará.

A inserção do DIU está disponível em mais de 130 unidades básicas de saúde (UBSs) do Distrito Federal. Para ter acesso, a interessada deve procurar sua unidade de referência, que pode ser encontrada ao digitar o CEP residencial no site Busca Saúde UBS. O dispositivo também pode ser colocado no pós-parto imediato, ainda na maternidade, o que pode ajudar a prevenir gestações não planejadas.

Atendimento

Além do DIU, a SES-DF oferece outros métodos contraceptivos gratuitos, como pílulas e injeções anticoncepcionais, laqueadura, diafragma, vasectomia, preservativos masculinos e femininos, e pílulas de emergência. A escolha do método é acompanhada por profissionais da equipe de Saúde da Família (eSF). Para realizar o procedimento, é obrigatório assinar um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Menores de idade que queiram realizar o procedimento precisam apresentar autorização de responsável legal.



Todas as pessoas em idade fértil podem ter acesso aos métodos contraceptivos, depois de passar por atendimento em uma Unidade Básica de Saúde (UBS). A avaliação auxilia na escolha do método que mais se adapta ao modo de vida e às condições de saúde dos pacientes.

*Estagiária sob a supervisão de Malcia Afonso