Proprietários podem retirar veículos apreendidos antes do 1º Leilão de 2025

Para retirar os veículos, os donos deverão apresentar a quitação de débitos como IPVA, multas, taxas de licenciamento e seguro obrigatório e outros encargos legais - (crédito: André Borges/Agência Brasília)

Veículos apreendidos em operações de trânsito poderão ser retirados pelos proprietários antes do 1º Leilão de 2025. O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF), por meio da concessionária Via Brasília Segura, lançou o edital para a notificação dos donos dos automóveis na última quinta-feira (21/8) e a retirada poderá ser feita em até 10 dias após a publicação.

Caso os veículos não sejam retirados no prazo estipulado, serão automaticamente incluídos no leilão público, que será conduzido pelo leiloeiro público oficial Érico Sobral Soares, credenciado pela Junta Comercial do Distrito Federal (JUCIS-DF). O procedimento segue o disposto no Código de Trânsito Brasileiro e em legislações correlatas.

O edital destaca que, se o valor arrecadado na venda não for suficiente para cobrir as dívidas, os débitos restantes continuarão a ser cobrados pelos órgãos credores.

Como retirar o veículo

Para retirar os veículos, os proprietários deverão apresentar a quitação de débitos como IPVA, multas, taxas de licenciamento, seguro obrigatório (DPVAT) e outros encargos legais. A liberação também será possível mediante autorização judicial.

Os automóveis se encontram no pátio da concessionária, localizado na 1ª Avenida Sul – SMSE, Setor de Mansões, sentido Samambaia, Brasília-DF.

Mais informações podem ser encontradas no edital disponível nos portais eletrônicos do DER-DF e da concessionária Via Brasília Segura, além de permanecer afixado em local de acesso público no pátio da empresa durante todo o período de notificação.