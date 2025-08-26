Cavalos furtados são recuperados e quatro suspeitos presos na Ponte Alta Sul

Dois cavalos furtados de um haras na Ponte Alta Sul foram recuperados e quatro suspeitos, incluindo dois adolescentes, foram detidos. A ação ocorreu após semanas de registros de crimes semelhantes na região, que preocuparam moradores e produtores rurais.

O primeiro furto havia sido registrado em 3 de agosto, quando uma égua desapareceu de uma propriedade. Desde então, imagens de câmeras de segurança flagraram carroças circulando pela área em atitudes suspeitas, levantando o alerta sobre a atuação de criminosos.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Durante a abordagem do Batalhão Rural da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), nesta segunda-feira (25/8), dois adolescentes confessaram participação nos crimes, enquanto outros dois adultos foram detidos em rondas nas proximidades. Na noite de domingo (24/8), moradores denunciaram nova tentativa de furto, realizada com o mesmo modus operandi.

Com a prisão do grupo, dois dos três animais furtados foram recuperados e devolvidos aos donos. Os adolescentes foram encaminhados à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) e os adultos levados à 20ª Delegacia de Polícia, no Gama.