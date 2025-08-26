"Faria uma espécie de nazismo no Brasil", diz aluno que planejava massacre no DF

caderno apreendido com estudantes tinha rascunho sobre como fazer arma caseira - (crédito: Material cedido ao Correio)

Os dois adolescentes de 17 anos que planejvam um massacre em escolas do Distrito Federal faziam referências ao partido nazista por meio de vídeos, áudios, fotografias e símbolos extremistas. O material era compartilhado em uma comunidade on-line. Em um áudio enviado via WhatsApp, um deles afirmou: “Se eu pudesse, faria uma espécie de nazismo no Brasil”.

Em outro áudio, o menor cita símbolos nazistas na roupa que usa e enumera outros, detalhando o significado deles. Em um dos vídeos, a dupla aparece em uma praça, onde reproduz um símbolo empregado no contexto da Alemanha pós-nazista por neonazistas. Além disso, os menores também reproduziam falas racistas. “Eu odeio preto, eu sou um racista. Pra mim, tinha que botar tudo numa câmara de gás", afirmou um deles em áudio.

O Correio optou por não descrever nem publicar as imagens pelo risco de incitação ao ódio e em respeito às vítimas do holocausto.

Investigação

Após receber denúncias do planejamento de ataque terrorista em escolas do Recanto das Emas, agentes da Divisão de Prevenção e Combate ao Extremismo Violento cumpriram mandado de busca e apreensão na casa da dupla e apreendeu computadores e celulares.

Segundo a divisão que apura o caso, um dos menores está em tratamento psiquiátrico. O outro foi encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente II para providências. A investigação segue com o objetivo de identificar grupos e novos riscos.