Sandy reage após internação do namorado vir à tona: 'Coitado, traidor'

Pedro Andrade, médico e namorado da cantora Sandy, passou por uma cirurgia para corrigir um desvio de septo nasal e acabou sendo internado recentemente. Em seu perfil, Pedro publicou uma foto deitado em um leito hospitalar e explicou, de maneira leve e bem-humorada, o motivo do procedimento.
Ele contou que foi submetido à cirurgia para corrigir o septo nasal, estrutura que separa as narinas e, quando desalinhada, pode dificultar a respiração.
Conhecida por manter discrição sobre a vida pessoal, Sandy não deixou de reagir à postagem do namorado.
A artista curtiu a publicação e demonstrou apoio ao companheiro, que decidiu relatar o episódio em forma de poema, chamando o próprio septo de "coitado" e "traidor".
O tom descontraído rendeu elogios dos seguidores, que aproveitaram para desejar uma boa recuperação ao médico nos comentários.
"Ele consegue transformar uma cirurgia de desvio de septo em poema. Esse é o Pedro [risos]", brincou uma usuária do Instagram. "Hahahahaha melhoras!!!", escreveu Monica Benini, esposa de Júnior Lima.
