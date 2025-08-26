Influenciadora brinca sobre o tamanho do Aeroporto de Brasília

Por Bruna Teixeira* — A atriz e roteirista Nathalia Cruz divertiu o público nas redes sociais ao publicar um vídeo sobre o Aeroporto Internacional de Brasília. Na postagem, ela fazia piadas sobre o tamanho do terminal e o grande espaço entre os portões.

Entre os comentários, a humorista brincou: “tem que avisar na compra da passagem que você só pode comprar se você já tiver feito uma maratona”. Os internautas também entraram na diversão: “uma vez passei por esse aeroporto grávida de seis meses. Quando cheguei no portão, já estava com a criança no colo”, comentou uma seguidora, em tom de piada.

O Aeroporto Internacional de Brasília Juscelino Kubitschek, no Lago Sul, é considerado o terceiro maior aeroporto do Brasil em número de passageiros transportados e o segundo maior em área, com 13,53 km², atrás apenas do Aeroporto Internacional de Guarulhos.

Este ano, o terminal foi eleito o melhor da América e o quarto melhor do mundo em ranking feito pela plataforma AirHelp — especializada em assistência a passageiros.

*Estagiária sob supervisão de Malcia Afonso