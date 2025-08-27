DF tem dia quente com até 31 °C e baixa umidade no ar

Quarta-feira (27/8) será de calor de até 31 °C e umidade do ar em 15% - (crédito: Ed Alves / CB/DaPress)

O Distrito Federal terá mais um dia de calor e baixa umidade. Nesta quarta-feira (27/8) a temperatura marcou 16°C, nas primeiras horas da manhã, mas o calor vai aumentar ao longo do dia e deve chegar a 31°C, durante a tarde, segundo o Instuto Nacional de Meteorologia (Inmet).

De acordo com o meteorologista Olívio Bahia, a umidade relativa do ar, que começou o dia em torno de 65%, deve cair para níveis críticos, chegando a apenas 15% no período da tarde.

Diante das condições, o especialista reforça a importância de manter a hidratação, evitar atividades físicas intensas nos horários mais quentes e usar protetor solar ao sair de casa. "Teremos mais um dia quente e seco então é preciso redobrar a atenção com a saúde", destacou.

Evite praticar esportes ao ar livre nos horários mais quentes

Reforce a hidratação

Use filtro solar e roupas leves