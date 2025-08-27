Val Marchiori faz alerta após descoberta de câncer de mama - (crédito: Reprodução/Instagram)

A empresária Val Marchiori, de 50 anos, compartilhou nesta terça-feira (26) uma notícia delicada com seus seguidores: foi diagnosticada com câncer de mama.

Em um vídeo publicado no Instagram, ela contou que descobriu a doença durante um exame de rotina, e que sempre teve receio de realizar mamografias.

"Vocês que me veem sempre arrumada, bonita, fazendo festa... Hoje tô aqui dar uma notícia não tão boa. Fui fazer um exame de rotina e sempre tive medo de fazer mamografia. Tive que fazer uma biopsia por causa de um nódulo suspeito na mama direita e hoje saiu o resultado. É um tumor maligno, um câncer de mama", revelou.

A notícia, segundo Val, a deixou completamente abalada. Emocionada, ela desabafou sobre o impacto do diagnóstico e usou o momento para conscientizar outras mulheres sobre a importância da prevenção.

"A gente fica sem chão. Fico culpando a mim mesma, e quantas mulheres também que deixam de fazer por medo. Se eu já tivesse de repente feito... É muito difícil quando a gente recebe a notícia, parece que o mundo está acabando", afirmou.

"Tenho fé em Deus que vai dar tudo certo. E essa é a minha mensagem: mulheres, não deixem de fazer mamografia por medo. Quando fazemos antes, podemos tentar resolver. É um alerta. Faça mamografia!", disse, chorando.