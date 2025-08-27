Cantor Cacau Júnior homenageia Neymar com tatuagem

O cantor e empresário Cacau Júnior chamou atenção recentemente ao mostrar sua nova tatuagem: a frase “Step by Step” (“passo a passo”, em português), a mesma também foi tatuada pelo craque Neymar Jr.

Admirador declarado do jogador, Cacau Júnior destacou que a escolha da tatuagem representa sua filosofia de vida e sua caminhada pessoal. “Acredito que tudo acontece no tempo certo, cada conquista vem passo a passo”, comentou o artista.

O cantor explicou o que significa a tattoo. "Esta tatuagem simboliza um recomeço, a perseverança e a importância de caminhar firme mesmo diante das adversidades ou das grandes mudanças que a vida proporciona".

Apesar da mesma tattoo, Neymar e Cacau vivem momentos distintos. Enquanto o craque atravessa um período desafiador no campo pelo Santos Futebol Clube, time que projetou sua carreira, Cacau Júnior, pai da cantora Wenny — irmã da cantora Lexa — se prepara para um dos dias mais especiais de sua vida.

Trata-se de seu casamento com a arquiteta Ellis Farias, marcado para o dia 5 de setembro. O artista eternizou a arte com o tatuador Tyosaii Tattoo, profissional premiado nacionalmente e internacionalmente pelas suas artes.