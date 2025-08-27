InícioCidades DF
Buraco do Jazz recebe Procurados Blues Band e Sax Driver com rock, blues e soul

Com mistura de blues, soul e rock, grupos brasilienses prometem noite memorável na Esplanada dos Ministérios, com abertura do duo Sax Driver

Buraco do Jazz recebe Procurados Blues Band em noite de blues, soul e rock na Esplanada dos Ministérios - (crédito: Divulgação)

O Buraco do Jazz volta a ser palco de uma noite especial nesta quinta-feira (28/8) com a energia contagiante da Procurados Blues Band. Misturando blues, soul e rock, o grupo promete um show inesquecível, reforçando sua importância na cena musical de Brasília.

A banda é formada por Victor Abreu (voz e guitarra), Túlio Lima (bateria e vocal) e Luiz Rubim (baixo e vocal), com participação especial de Lúcio Valente (sax e vocal). Juntos, eles criam performances intensas e cheias de personalidade, estabelecendo uma conexão direta com o público.

Apresentação contará com participação especial de Lúcio Valente no sax e vocal (foto: Divulgação)

“É sempre uma emoção voltar ao Buraco do Jazz, um espaço que já faz parte da nossa trajetória e da história cultural de Brasília”, afirma Victor Abreu.

A noite terá ainda a abertura do duo Sax Driver, formado por Lúcio Valente e Giovani Coelho (teclados). O projeto apresenta releituras sofisticadas de clássicos da música pop, sempre com o saxofone em destaque.

O encontro está marcado para às 20h, ao lado do Panteão da Pátria, na Esplanada dos Ministérios. Uma oportunidade imperdível para quem aprecia boa música e a cultura ao ar livre.

Grupo cria performances intensas e cheias de personalidade (foto: Divulgação)

Serviço
Buraco do Jazz
Ao lado do Panteão da Pátria – Esplanada dos Ministérios
20h
Entrada colaborativa (cada um paga o valor que puder)

Mariana Saraiva
postado em 27/08/2025 09:42 / atualizado em 27/08/2025 09:54
