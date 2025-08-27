Jovem traída em show de Nattan rompe silêncio e faz revelação

Após viver um episódio polêmico durante a Festa do Folclore em Três Lagoas (MS), a jovem Júlia Mello, de 17 anos, apareceu nas redes sociais para se manifestar sobre a repercussão do caso. Ela foi traída em público pelo então namorado, Ezequiel Maurício, durante um show do cantor Nattan.

Durante a apresentação, o artista propôs um desafio ao rapaz: ofereceu R$ 1 mil para que ele beijasse outra mulher no palco. Ezequiel aceitou, mesmo com Júlia na plateia pedindo para que ele recusasse. Ele chegou a dizer: “Vou dividir com você”. Diante da traição, a jovem reagiu na hora: “Acabou”.

O momento foi registrado pela própria Júlia e viralizou. Após o episódio, ela confirmou o fim do relacionamento em um vídeo publicado nas redes: “Eu e ele não estamos mais juntos. A partir do ocorrido, estamos seguindo caminhos diferentes. Creio que essa foi a melhor decisão a ser tomada”.

Apesar da exposição, ela pediu respeito ao ex: “Independentemente do que aconteceu, isso não está afetando apenas ele, mas também a família dele”.

Em outro momento, agradeceu o acolhimento do público: "Estou passando aqui para agradecer a vocês por todo esse amor, por todo esse carinho que eu tô recebendo. Eu não imaginava que teria essa onda de acolhimento. Só tenho a agradecer a todos vocês por esse apoio."