Furto em supermercado: homem é capturado após tentativa de fuga em Ceilândia

Um homem de 38 anos foi preso em flagrante neste domingo (10/8) ao tentar fugir após furtar um supermercado localizado na QNM 33, Setor M, área especial B, em Ceilândia.
Durante patrulhamento, uma equipe policial flagrou o suspeito correndo a pé para escapar, enquanto funcionários do estabelecimento gritavam “ladrão”. Após acompanhamento a pé, o homem foi detido na QNL 16, portando uma bolsa com produtos de higiene pessoal avaliados em cerca de R$ 300,00.
Um funcionário do supermercado reconheceu o detido como autor do furto e confirmou que as imagens do crime foram registradas pelo sistema interno de câmeras.
A ação foi realizada pelos policiais militares do 8º Batalhão. O suspeito foi encaminhado à 15ª Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.
