Regiões em Planaltina, Ceilândia, Plano Piloto e Candangolândia ficam sem energia nesta quinta

Os serviços devem durar cinco horas e devem ser finalizados às 18h, de acordo com a Neoenergia - (crédito: Divulgação/Agência Brasília)

A Neoenergia programou para esta quinta-feira (28/8) a manutenção, modernização e melhorias na rede elétrica que atenderá regiões como Planaltina, Ceilândia, Plano Piloto e Candangolândia.

Em Planaltina, a suspensão do fornecimento será das 10h às 16h, em três localidades: Núcleo Rural Taquara, Chácara 60; DF-345, Km 1, Estância Pipiripau, chácaras 190, São João, 8, 12, 15, Crisalida, Fazenda Estrela, Sítio Alvorada; e Estância Mestre Darmas III, Fazenda Mestre Darmas, Chácara 64, Lote 6.

Em Ceilândia, a pausa no fornecimento será das 9h às 12h, no Setor Habitacional Sol Nascente. No Plano Piloto, o serviço será interrompido das 9h às 11h, na SQNW 109 e SQNW 309. E na Candangolândia, a interrupção do fornecimento de energia será das 10h às 16h, na QR 04.

Caso os trabalhos sejam finalizados antes do horário previsto, o fornecimento de energia voltará a ser restabelecido sem aviso prévio. Além dos desligamentos programados, eventuais quedas de energia também podem ocorrer de forma inesperada em alguma outra região.

Nestes casos, a população pode acionar a Neoenergia pelo telefone 116 e registrar a ocorrência. Pessoas com deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo telefone 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado.