Incêndio em área de vegetação no Núcleo Rural Ponte Alta ameaça casas

Um incêndio em vegetação assustou moradores do Núcleo Rural Ponte Alta norte, próximo ao Condomínio Guaíra. As chamas, que se alastraram rapidamente em uma linha de fogo próxima a residências, foram contidas pela ação do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), que conseguiu evitar que o avanço do fogo as casas.

O chamado de socorro ocorreu, nesta quarta-feira (27/8) às 20h28, e cinco viaturas foram mobilizadas para o combate. Segundo a corporação, os militares utilizaram abafadores, sopradores e resfriamento com água para conter as chamas. A operação seguiu até 22h46, quando o incêndio foi totalmente controlado.

Apesar da gravidade do cenário, não houve registro de vítimas. A área queimada foi estimada em 18,9 hectares. As causas do incêndio ainda não foram identificadas.

Balanço

Além da ocorrência no Ponte Alta, o Corpo de Bombeiros também divulgou um balanço parcial dos incêndios em vegetação registrados no Distrito Federal, nesta quarta (27/8). Ao todo, foram contabilizadas 29 ocorrências ao longo do dia, com uma área total queimada de 358,07 hectares.

A corporação reforça a importância da prevenção, destacando que muitas ocorrências podem ser evitadas. Entre as principais orientações estão não queimar lixo ou restos de poda, evitar o descarte de bitucas de cigarro em áreas secas.

O CBMDF ainda alerta que, diante de um incêndio, a população deve acionar imediatamente o telefone 193 e nunca tentar apagar o fogo sem equipamentos ou treinamento adequado, para não colocar a própria vida em risco.