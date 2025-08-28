Homem é preso por manter animais silvestres em cativeiro no DF

Os policiais encontraram uma arara-canindé, duas maritacas e um papagaio-verdadeiro - (crédito: Divulgação/PCDF)

A Polícia Civil prendeu, na terça-feira (26/8), um homem de 49 anos por posse ilegal e maus-tratos a animais silvestres, em Planaltina. A ação foi conduzida por agentes da 31ª Delegacia de Polícia (Planaltina), após denúncia anônima.

No sítio do suspeito, no Núcleo Rural Pipiripau II, assentamento Oziel Alves, os policiais encontraram uma arara-canindé, duas maritacas e um papagaio-verdadeiro. As aves estavam em gaiolas artesanais, sujas e com pouca alimentação. Para resgatá-las, foi necessário arrombar a porta da residência, procedimento acompanhado por testemunhas.

O morador foi localizado em seguida e preso em flagrante. Os animais foram encaminhados ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas/Ibama), onde receberão os cuidados adequados.