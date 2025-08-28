PF desmonta esquema de tráfico internacional de mulheres em operação no DF

Uma organização criminosa transnacional responsável por recrutar mulheres brasileiras e enviá-las ao exterior para exploração sexual foi alvo de uma operação da Polícia Federal (PF), nesta quinta-feira (28/8). Durante a ação no DF batizada Promessa Ilusória, foram cumpridos mandados de busca e apreensão, prisão preventiva das principais investigadas e sequestro de bens.

Segundo informações da PF, a Justiça Federal também determinou o bloqueio de bens financeiros, imóveis, veículos e criptomoedas, totalizando cerca de R$ 8,3 milhões, valor estimado como fruto das atividades criminosas.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

As investigações começaram após uma denúncia anônima recebida pelo sistema Comunica PF. O relato informava que mulheres estavam sendo aliciadas por meio de redes sociais com promessas enganosas de segurança, altos rendimentos e suporte logístico para atuar como prostitutas na Europa.

Após desembarcarem no destino, as vítimas eram submetidas a ameaças, condições degradantes, controle financeiro e restrição de liberdade, ações que configuram tráfico de pessoas e exploração sexual. O esquema contava com a participação de integrantes no Brasil e em outros países.

Leia também: Violências contra a mulher lideram casos na Defensoria Pública do DF



Segundo a corporação, as acusadas utilizavam codinomes em sites de prostituição, administravam anúncios, aplicavam dívidas abusivas e enviavam homens armados para intimidar mulheres que tentavam escapar. Há registros de cárcere privado, recolhimento de passaportes e até ameaças de morte.

As investigações continuam sob sigilo judicial.