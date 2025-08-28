InícioCidades DF
CRIME

PMDF prende suspeito de tráfico de drogas na QR 301, em Santa Maria

Suspeito foi flagrado pela PMDF após denúncia; cocaína e maconha estavam escondidas em guarda-roupa

PMDF prende traficante em Santa Maria - (crédito: PMDF/Divulgação)
Um homem suspeito de tráfico de drogas foi preso em Santa Maria. A ação ocorreu após informações recebidas pelo Disque-Denúncia, que apontavam movimentação suspeita na QR 301. De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), os policiais encontraram três indivíduos consumindo drogas em frente a uma residência, com movimentação constante de entrada e saída. Na abordagem, foi localizada uma porção de maconha, além de utensílios usados para consumo.

Com autorização da moradora da casa, irmã de um dos abordados, a equipe realizou buscas no imóvel, nesta quarta-feira (27/8). Dentro de um guarda-roupa, no quarto utilizado pelo suspeito de tráfico, foram encontradas mochilas com quatro peças de maconha e uma sacola contendo um pó branco compactado, semelhante à cocaína.

O homem assumiu a propriedade da maconha, mas negou ser dono da cocaína, afirmando que a droga pertenceria ao irmão, que está preso.

Os dois usuários, o traficante e todo o material apreendido foram encaminhados à 20ª Delegacia de Polícia (Santa Maria), onde o caso foi registrado.

Por Davi Cruz*
postado em 28/08/2025 09:50
