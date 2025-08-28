Justiça determina prisão de Hytalo em cela 'particular' na Paraíba; entenda

Hytalo Santos e seu companheiro, Israel Vicente, deixarão São Paulo nesta quinta-feira (28/8) com destino ao presídio do Róger, na capital paraibana.
A transferência do casal, que responde por acusações de tráfico de pessoas e exploração infantil, acontece cerca de duas semanas após a prisão em Carapicuíba (SP).
A informação é do colunista Leo Dias, que revelou que os dois ficarão custodiados em uma ala específica da Penitenciária Desembargador Flóscolo da Nóbrega, onde há celas voltadas para a população LGBTQIA+. Hytalo e Euro, portanto, serão mantidos juntos, em espaço reservado dentro da unidade.
Antes da transferência para João Pessoa, os dois precisarão passar por um procedimento padrão do sistema prisional: o exame de corpo de delito.
“O exame de corpo de delito traumatológico cautelar é realizado em custodiados do Estado que ingressarão no sistema penal. O exame objetiva verificar a sanidade física do custodiado. Após o exame o custodiado será encaminhado ao sistema prisional da capital”, informou em nota o chefe do IML local, Flávio Fabres.
A prisão preventiva do casal foi determinada após denúncias feitas pelo youtuber Felca, que acusou Hytalo de produzir e divulgar conteúdos que sexualizavam adolescentes e expunham crianças a riscos.
A Justiça também ordenou o bloqueio das redes sociais dos investigados e a apreensão de dispositivos eletrônicos usados por eles.
Felca recusou TODAS as publicidades após expor Hytalo Santos:
“Nesse acontecimento todo, eu recusei todas as publis que chegavam até mim. Então, minha renda nesse mês foi completamente nula. Eu fiz algo que era mais importante do que ela.” pic.twitter.com/OppwNX6Tyt— UpdateCharts (@updatecharts) August 27, 2025
