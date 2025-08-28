Justiça determina prisão de Hytalo em cela 'particular' na Paraíba; entenda

Hytalo Santos e seu companheiro, Israel Vicente, deixarão São Paulo nesta quinta-feira (28/8) com destino ao presídio do Róger, na capital paraibana.

A transferência do casal, que responde por acusações de tráfico de pessoas e exploração infantil, acontece cerca de duas semanas após a prisão em Carapicuíba (SP).

A informação é do colunista Leo Dias, que revelou que os dois ficarão custodiados em uma ala específica da Penitenciária Desembargador Flóscolo da Nóbrega, onde há celas voltadas para a população LGBTQIA+. Hytalo e Euro, portanto, serão mantidos juntos, em espaço reservado dentro da unidade.

Antes da transferência para João Pessoa, os dois precisarão passar por um procedimento padrão do sistema prisional: o exame de corpo de delito.

“O exame de corpo de delito traumatológico cautelar é realizado em custodiados do Estado que ingressarão no sistema penal. O exame objetiva verificar a sanidade física do custodiado. Após o exame o custodiado será encaminhado ao sistema prisional da capital”, informou em nota o chefe do IML local, Flávio Fabres.

A prisão preventiva do casal foi determinada após denúncias feitas pelo youtuber Felca, que acusou Hytalo de produzir e divulgar conteúdos que sexualizavam adolescentes e expunham crianças a riscos.

A Justiça também ordenou o bloqueio das redes sociais dos investigados e a apreensão de dispositivos eletrônicos usados por eles.