Pai de jogador do Palmeiras é condenado a 14 anos por duplo homicídio

O Tribunal do Júri de Santa Maria condenou, nesta quinta-feira (27/4), Sebastião Tomé Gomes, pai do atacante do Palmeiras Felipe Anderson, a 14 anos de prisão em regime inicial fechado. Ele foi considerado culpado por atropelar e matar duas pessoas em um caso ocorrido na madrugada de 12 de janeiro de 2015.

De acordo com a acusação, o crime foi motivado por um triângulo amoroso envolvendo Sebastião, Bruno Santos da Silva e Salmeriza Alves Pugas. Sebastião tinha ciúmes da mulher, que mantinha relacionamentos com os dois homens.

Na noite do crime, após uma discussão entre Salmeriza e Bruno, ela ligou para Sebastião informando que o jovem estava em frente à casa dela. Minutos depois, Sebastião chegou ao local em um Fiat Uno Sporting, perseguiu Bruno e colidiu com a motocicleta dele.

Com o impacto, Bruno não resistiu aos ferimentos. O carro, desgovernado, invadiu uma residência e atropelou Noeme Caldeira Gomes, que dormia em um dos quartos. Ela também morreu no local. O Ministério Público sustentou que o crime foi cometido por motivo torpe, relacionado a ciúmes e sentimento de posse.