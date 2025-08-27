Homem é atropelado e fica ferido na Avenida Hélio Prates, em Taguatinga

Um homem foi atropelado na tarde desta quarta-feira (27/8), na Avenida Hélio Prates, altura da QNM 34, Conjunto A, em Taguatinga. A vítima foi encontrada inconsciente, com suspeita de traumatismo cranioencefálico e sangramento na região da cabeça pelos socorristas do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF)
O pedestre foi atingido por um Peugeot prata, conduzido por um homem de 50 anos, que não sofreu ferimentos. Após receber atendimento de emergência, o ferido foi estabilizado e levado ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC).
Durante a ocorrência, duas faixas da via precisaram ser interditadas para garantir a segurança no local. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) assumiu a área. Até o momento, não há informações sobre as circunstâncias do acidente.
Veja o momento: