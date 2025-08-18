Atropelamento em Samambaia na manhã de hoje (18/8) deixa mulher ferida

Mulher atropelada é socorrida por CBMDF - (crédito: Divulgação: Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF))

por Walkyria Lagaci*

Mulher de 25 anos ficou ferida após atropelamento, na manhã desta segunda-feira (18/8), em Samambaia (DF). Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e encaminhada para o Hospital Regional de Taguatinga.

O acidente ocorreu por volta das 9h, na QN 429, Conjunto H, em frente a um supermercado. A causa da ocorrência ainda não foi esclarecida. Duas viaturas foram utilizadas no atendimento.

A vítima, identificada pelas iniciais S.M.S.L., de 25 anos, foi encontrada caída e consciente, com ferimentos na perna direita. A equipe socorrista realizou os primeiros procedimentos médicos e transportou a mulher em restrição de movimento da coluna até o Hospital Regional de Taguatinga.

O motorista do veículo envolvido, um Fiat Argo Drive 1.0, de 42 anos, foi atendido no local e não precisou de atendimento médico. Ele permaneceu no local do acidente, que ficou sob responsabilidade da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

*Estagiária sob a supervisão de Márcia Machado



