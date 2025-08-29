Kayky Brito é flagrado em rara aparição dois anos após grave acidente - (crédito: Reprodução/Portal LeoDias)

Kayky Brito reapareceu em clima de celebração ao lado de amigos durante a festa de 10 anos do Oficial Barra da Tijuca, evento realizado na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O local da comemoração fica nas redondezas de onde, há quase um ano, o ator sofreu um grave atropelamento que o deixou internado por semanas.

Segundo registros obtidos pelo portal LeoDias, Kayky foi visto sorridente e animado durante a confraternização. A presença do ator emocionou o público justamente pelo bem-estar do ator.

O acidente

Em setembro de 2023, o ator foi atropelado sofreu politraumatismo e precisou ser intubado, sedado e submetido a cirurgias delicadas. Na época, sua recuperação mobilizou uma corrente de apoio nas redes sociais.

Carinho do público

Agora, recuperado, o artista recebeu uma enxurrada de mensagens carinhosas dos fãs e colegas. Dado Dolabella comemorou: “Ídolo! Highlander!”. Já uma seguidora destacou: “O intuito do vídeo foi mostrar que ele tava bebendo… mas, que bom que ele tá podendo fazer isso hoje e vivissímo”.