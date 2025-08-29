Homem é agredido e morto dentro de casa em Taguatinga; veja vídeo

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) investiga o caso de um homem de 57 anos que foi agredido e morto dentro de casa, após uma briga, no Setor D Norte, próximo à Praça do Bicalho, em Taguatinga. O principal suspeito foi identificado como Domingos Gonçalves de Sousa, que está foragido.

De acordo com informações registradas pela corporação, a confusão ocorreu na tarde de sábado (23/8), entre 16h e 17h. Segundo informações do caso, a vítima, identificada como João Batista de Araújo, de 57 anos, discutiu com Domingos e pediu que ele deixasse o imóvel.

“Estava fazendo comida quando ele (João) me pediu para não ir embora. Dizia que estava com medo de ficar sozinho em casa e insistia para eu ficar. Mesmo assim, houve discussão, porque o João pedia várias vezes para que o Domingos saísse do apartamento. Mas o Domingos não aceitava e respondia que só sairia depois de comer”, contou a namorada da vítima, identificada apenas como Eva.

Segundo ela, a tensão aumentou quando João Batista tentou abrir a porta para retirar o suspeito do imóvel. “Foi nesse momento que o Domingos partiu para cima dele. Eu vi quando ele bateu a cabeça do João na quina da mesa. Na hora, eu pensei: ‘ele matou o João’. Fiquei desesperada e saí correndo, porque se ele foi capaz de fazer isso com um homem, imagine comigo”, relatou.

O homem chegou a ser levado ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT) e foi internado em estado grave na UTI. No entanto, não resistiu e morreu na manhã de quarta-feira (27/8), às 8h. “Eu fiquei em choque, sem dormir até agora. Ele pediu tanto para eu não deixá-lo sozinho porque tinha medo de ser morto. E acabou acontecendo”, desabafou.

A Polícia Civil trata o caso como homicídio e segue em busca de Domingos. Quem tiver informações sobre o paradeiro do suspeito pode entrar em contato com a corporação por meio do 197 (Disque-Denúncia).