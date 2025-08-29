Homem é preso após tentativa de latrocínio em loja de gesso no Areal

Suspeito foi contido por populares, portava revólver e já tinha mandado de prisão em aberto - (crédito: PMDF/Divulgação)

Um homem foi preso após tentar cometer um latrocínio em uma loja de gesso no Areal, próximo a Águas Claras. O suspeito foi contido por populares enquanto aguardavam a chegada da Polícia Militar (PMDF).

Com o suspeito foi apreendido um revólver calibre .38, utilizado durante a tentativa de roubo. Durante a ação, o homem chegou a disparar contra o estabelecimento, mas ninguém foi atingido.

O suspeito sofreu ferimentos durante a contenção e recebeu atendimento médico no Hospital Regional de Taguatinga (HRT). Após receber alta, foi levado à 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul), onde foi registrado o flagrante.