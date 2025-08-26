Homem é preso com estufa para produção de maconha e derivados

As drogas estavam separadas por tipo, armazenadas em duas malas - (crédito: Divulgação: PCDF)

Um homem foi preso nesta terça-feira (26/8), pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por cultivo e armazenamento de Cannabis sativa, em um condomínio do Jardim Botânico, perto da QI 29 do Lago Sul.

Na operação, realizada por agentes da Seção de Repressão às Drogas da 10ª DP, com apoio da Seção de Investigação de Crimes Violentos, da Seção de Operações com Cães da DOE e do Instituto de Criminalística, foram encontradas e apreendidas na casa do suspeito grandes quantidades de maconha, skunk e óleo de Cannabis sativa.

As drogas estavam separadas por tipo, armazenadas em duas malas. A qualidade do material indica que o cultivo era voltado para a produção de entorpecentes de alto valor no mercado ilícito.

As investigações, que começaram há três meses, continuam para determinar a extensão da rede e a possível participação de outras pessoas.

*Estagiária sob a supervisão de Eduardo Pinho