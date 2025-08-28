InícioCidades DF
Inmet emite alerta laranja para calor e baixa umidade no DF

Temperatura no DF pode chegar a 32°C e a umidade baixar para 15% no meio da tarde. Inmet alerta para a necessidade de a população cuidar da saúde devido às condições climáticas

Inmet emite alerta laranja para calor e baixa umidade no DF - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)
Inmet emite alerta laranja para calor e baixa umidade no DF - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

Os brasilienses enfrentam mais um dia típico do período de seca nesta quinta-feira (28/8), com manhãs amenas e tardes de calor intenso, acompanhadas de baixa umidade do ar. Segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura mínima registrada em Águas Emendadas foi de 17°C, enquanto a máxima deve alcançar entre 31°C e 32°C.

De acordo com a meteorologista do Inmet, Dayse Moraes, a grande amplitude térmica é característica desta época do ano e está associada à massa de ar quente e seco que atua sobre o Distrito Federal. “Esse sistema acaba elevando a temperatura e diminuindo a umidade relativa do ar”, explicou ao Correio.

De acordo com informações da especialista, a umidade relativa do ar mínima pode chegar a 15%, enquanto a máxima chegou a 60%. Diante do cenário, o Inmet deve emitir avisos de alerta laranja e amarelo nas próximas horas.

Moraes ainda ressaltou que os cuidados com a saúde precisam ser redobrados. “A recomendação da OMS é que a população se mantenha hidratada, evite atividades físicas entre 10h e 16h, use protetor solar e, caso precise se expor ao sol, utilize boné e reaplique o protetor regularmente”, orientou.

Quanto à previsão para os próximos dias, a meteorologista adiantou que não há expectativa de mudanças significativas. “Não deve haver queda de temperatura. Talvez ocorra alguma nebulosidade, mas nada expressivo”, disse.

