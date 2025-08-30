Ainda dá tempo: Arraiá fora de época aquece o sábado com solidariedade

Aos participantes, o evento ofereceu comidas e brincadeiras típicas, música ao vivo e apresentação de quadrilha junina - (crédito: Foto: Rerprodução)

Com comidas típicas e atrações musicais, a Federação Espírita do Distrito Federal (FEDF) promove uma festa junina solidária fora de época para arrecadação de fundos para obras sociais da instituição. A festa acontece até às 22h deste sábado (30/08) e também conta com bazar.

A organização do evento estima que cerca de 300 pessoas participem nos dois dias. O festejo ainda conta com brincadeiras típicas e apresentação de quadrilha junina. Os ingressos custam R$ 35,00 e pode ser adquirido no site vem.fedf.org.br/arraiasocial até às 22h. O valor da entrada será convertido em fichas para a compra de produtos nas barracas do evento. Todo o valor adquirido será em ações de caridade promovidas pela federação.

Serviço:

Arraiá Social

Data: 30/08

Horário: 11h às 22h

Local: Sede da Federação - Brasília, Sudoeste QMSW 5 LOTE 5



