Tempo seco e ensolarado marca semana no Distrito Federal

Brasília

O Distrito Federal inicia a semana com clima seco e predominância de sol. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as temperaturas variam entre 15°C e 30°C nesta segunda-feira (1º/9).

A umidade relativa do ar, que pela manhã chegou a 75%, deve cair para cerca de 15% durante a tarde, mantendo o alerta para cuidados com a saúde. "É preciso redobrar os cuidados com hidratação e evitar exposição ao sol ao longo do dia. Serão dias secos no DF, então é preciso reforçar a atenção", orientou o meteorologista Olivio Bahia.

Na última sexta-feira (29/8), algumas regiões da capital registraram chuva, mas, de acordo com a previsão, não há indicativo de precipitações nos próximos dias. O cenário deve se manter estável, com céu limpo, predomínio de sol e ventos fracos.