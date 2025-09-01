Polícia investiga ligação de donos de clínica com outras unidades no DF

A Polícia Civil investiga se os donos da unidade terapêutica Liberte-se, atingida por um incêndio no último domingo (31/8), são sócios de outras clínicas no Distrito Federal. Segundo o delegado Bruno Cunha, da 6ª Delegacia de Polícia, há informações extraoficiais de que Douglas Costa, um dos proprietários, estaria vinculado a pelo menos outras três clínicas.
De acordo com o delegado, a confirmação dessa ligação depende da resposta de órgãos oficiais. “Temos informações extraoficiais de outras clínicas relacionadas a ele, mas isso precisa ser verificado com os órgãos responsáveis. Ofícios serão encaminhados para confirmar essa informação”, afirmou Cunha durante coletiva concedida na tarde desta segunda-feira (1º/9).
Os sócios da clínica não foram presos em flagrante. Segundo a Polícia Civil, eles prestaram socorro imediato às vítimas e os requisitos legais para a prisão naquele momento não estavam presentes. Eles foram ouvidos e liberados, mas, ainda assim, podem responder por crimes como homicídio — na forma de dolo eventual ou culposo —, cárcere privado e administração de medicamentos sem prescrição médica.
A instituição se manifestou em nota oficial, afirmando que colabora com as autoridades. “Estamos fornecendo todas as informações para esclarecer as circunstâncias do ocorrido. Reiteramos nosso compromisso com a transparência e com a apuração rigorosa dos fatos”, declarou.
