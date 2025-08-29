Dois homens são presos por homicídio brutal pela PCDF em Planaltina

Dois homens foram presos suspeitos de um homicídio brutal ocorrido em abril de 2020, em Planaltina. A vítima, um jovem de 22 anos, foi morta a facadas e teve o corpo parcialmente carbonizado em uma área rural, em uma tentativa de ocultar o crime.

De acordo com a investigação, o assassinato não ocorreu no local em que o corpo foi encontrado. O jovem teria sido atacado em outro ponto, onde sofreu múltiplos golpes de arma branca. Em seguida, os autores transportaram e incendiaram o corpo, numa ação planejada para dificultar a identificação da vítima.

Após diligências iniciais da 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina), o caso foi assumido pela Coordenação de Repressão a Homicídios e de Proteção à Pessoa (CHPP). Testemunhos, laudos periciais e outras provas reunidas ao longo de meses apontaram para a participação de dois homens, de 39 e 47 anos. A Justiça autorizou a prisão temporária da dupla.

As capturas ocorreram na manhã desta sexta-feira (29/8). Um dos investigados foi localizado em Planaltina de Goiás, escondido em uma chácara de difícil acesso, com apoio da Divisão de Operações Aéreas (DOA) da Polícia Civil (PCDF). O outro foi preso em Planaltina, no Distrito Federal.

Os suspeitos foram levados pela PCDF à sede da CHPP e, após as formalidades legais, encaminhados ao sistema prisional, onde permanecem à disposição da Justiça.