ExpoAbra 2025 tem como destaque o investimento em novas rotas do agronegócio

A 33ª ExpoAbra teve abertura oficial nesta terça-feira (2/9), no Parque de Exposições Granja do Torto. No evento, a vice-governadora Celina Leão ressaltou investimentos e apoio à agricultura familiar. “Compramos mais de R$ 60 milhões da agricultura familiar para a merenda escolar e abrimos licitação até para comprar mel. Além disso, até R$ 15 milhões serão liberados até o final do governo para projetos que gerem emprego e renda, fortalecendo o setor produtivo e a economia local”, concluiu.

Celina também destacou a importância da feira para o desenvolvimento econômico local e a integração entre setores. “É uma alegria para nós. Já tornou-se tradição essa festa, que movimenta diversos negócios e incentiva o desenvolvimento sustentável da economia do agronegócio no Distrito Federal. Hoje lançamos mais uma rota, a do queijo, e reforçamos o sucesso da rota do vinho”, afirmou.

Com entrada gratuita, o evento espera receber cerca de 80 mil pessoas até o encerramento, em 7 de setembro. A edição reúne atividades voltadas ao agronegócio e atrações culturais, como exposição e venda de animais — incluindo equinos e bovinos de elite —, rodeios, palestras, leilões, comercialização de equipamentos agrícolas e gastronomia.

O secretário de Estado do DF, José Humberto Pires, destacou que a feira funciona como vitrine para impulsionar o turismo rural e valorizar a produção local. Ele ressaltou o sucesso da rota do queijo, inspirada na experiência do vinho. “Esperávamos poucos participantes e chegamos a 26 queijarias, o que já está estimulando novas iniciativas”, afirmou. Segundo Pires, novas rotas, como a do mel e a da cachaça, estão em estudo e devem ampliar as opções de atrativos turísticos e econômicos no Distrito Federal.

Considerada uma das maiores feiras agropecuárias do Distrito Federal, a ExpoAbra também oferece espaço para lazer. Ao todo, serão 26 shows com artistas nacionais e regionais. A área Happy Hour Cultural, de 30 de agosto a 7 de setembro, receberá apresentações de nomes como Dani Borges, Wesley Nunes e Os Caras do Modão. Já os shows nacionais ocorrem de 4 a 7 de setembro, com performances de Pablo, Edson e Hudson, Amado Batista e Evoney Fernandes.

A feira é promovida pelo Parque Granja do Torto (PGT), pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec-DF) e pela Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento (Seagri-DF), com apoio do Governo do Distrito Federal, empresas privadas, organizações e associações de criadores e produtores rurais.