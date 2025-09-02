Vídeo: BR-060 é liberada após sete horas de interdição

A BR-060 foi liberada após sete horas de interdição, devido a um derramamento de uma grande quantidade de sebo bovino líquido. A ocorrência afetou um trecho de, aproximadamente, 15 quilômetros, na altura de Alexânia (GO).
Veja o vídeo:
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que a interdição do trajeto foi necessária para garantir a segurança dos motoristas, pois a pista estava muito escorregadia.
Apesar de o trecho estar liberado, o trânsito segue lento.
postado em 02/09/2025 15:54 / atualizado em 02/09/2025 15:54