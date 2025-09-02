InícioCidades DF
Vídeo: BR-060 é liberada após sete horas de interdição

Trecho de 15 quilômetros foi afetado devido a um grande derramamento de sebo bovino; Fluxo segue com lentidão

O trecho de 15 quilômetros ficou interditado por 7 horas - (crédito: Material cedido ao Correio)
A BR-060 foi liberada após sete horas de interdição, devido a um derramamento de uma grande quantidade de sebo bovino líquido. A ocorrência afetou um trecho de, aproximadamente, 15 quilômetros, na altura de Alexânia (GO). 

Veja o vídeo: 

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que a interdição do trajeto foi necessária para garantir a segurança dos motoristas, pois a pista estava muito escorregadia.

Apesar de o trecho estar liberado, o trânsito segue lento.

Por Marcelo Thompson Flores
postado em 02/09/2025 15:54 / atualizado em 02/09/2025 15:54
