Receita Federal quita pagamento de todas as restituições do IR 2025

De acordo com o órgão, a agilidade no processamento das declarações permitiu que todos os contribuintes elegíveis recebessem suas restituições até o lote de agosto - (crédito: EBC)

A Receita Federal terminou, de forma antecipada, o pagamento de todas as restituições do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) referentes ao exercício de 2025. Inicialmente, os valores seriam liberados em cinco lotes, entre maio e setembro, conforme estabelecido em ato declaratório executivo publicado em março.

De acordo com o órgão, a agilidade no processamento das declarações permitiu que todos os contribuintes elegíveis recebessem suas restituições até o lote de agosto. A informação foi divulgada nesta terça-feira (2), por meio de comunicado oficial.

Até o momento, mais de R$ 36,6 bilhões foram pagos em restituições neste ano, beneficiando mais de 22,6 milhões de contribuintes.

Leia também: O que muda para as fintechs com endurecimento da fiscalização pela Receita

A Receita orienta os contribuintes que ainda não tiveram a restituição liberada a consultar o status da declaração no portal oficial, acessando a área “Meu Imposto de Renda” e verificando o Extrato de Processamento. Caso identifique pendências ou inconsistências, é possível retificar a declaração para corrigir as informações e regularizar a situação.