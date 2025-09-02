"Sensação de que justiça foi feita", diz advogado de Adriana Villela

Para Kakay, a decisão, mesmo com divergência entre os ministros, representou justiça - (crédito: ED ALVES/CB/D.A.Press)

Com lágrimas nos olhos, o advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, deixou a sessão da Sexta Turma do STJ, após o julgamento do recurso da arquiteta Adriana Villela, no caso do Crime da 113 Sul. À reportagem, afirmou estar emocionado: “O coração não aguenta de felicidade”.

Para Kakay, a decisão, mesmo com divergência entre os ministros, representou justiça. “É a sensação de que a Justiça foi feita. Desde o primeiro momento, eu digo que tenho absoluta convicção da inocência dela. Entendo que mesmo os que votaram contra, o fizeram por uma questão técnica”, disse.

Sobre os próximos passos, o advogado explicou que o processo voltará à fase de instrução. “Agora, teremos uma nova instrução. Tenho plena convicção de que ela não será pronunciada. Não existe nada que possa levar Adriana à cena do crime”, afirmou, acrescentando que pretende ouvir novamente todas as testemunhas. “Quanto às provas técnicas, não vamos brigar por elas, apenas impugná-las novamente”, disse com exclusividade ao Correio.

Ele destacou não haver elementos para a pronúncia da arquiteta, isto é, uma decisão que à leve novamente ao julgamento no tribunal do júri. “O que nos importava era impedir que essa injustiça fosse sedimentada no STJ. Para mim, é muito claro que o voto do ministro Sebastião deve prevalecer”, concluiu, lembrando o voto do ministro Sebastião Reis, que votou a favor do recurso da defesa em 5 de agosto.