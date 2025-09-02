InícioCidades DF
JULGAMENTO

Crime da 113 Sul: júri de Adriana Villela é anulado por 3 a 2 no STJ

A defesa de Adriana Villela argumentou que só teve acesso a importantes mídias referentes ao caso no sétimo dia do julgamento que condenou a arquiteta a 61 anos e três meses de prisão

Adriana Villela - (crédito: Adauto Cruz/CB)
Adriana Villela - (crédito: Adauto Cruz/CB)

O júri que condenou a arquiteta Adriana Villela a 61 anos e três meses de prisão pelo assassinato dos pais e da empregada da família foi anunlado por 3 votos a 2 em julgamento no Superior Tribunal de Justiça (STJ), na tarde desta terça-feira (2/9).

Uma das alegações da defesa para o pedido de anulação do júri é que só tiveram acesso a importantes mídias referentes ao caso no sétimo dia do julgamento.

Votaram a favor do recurso da defesa os ministros Sebastião Reis, Antônio Saldanha e Otávio Toledo. Os ministros Og Fernandes e Rogério Schietti votaram contra a defesa da arquiteta Adriana Villela

11/03/2025. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Julgamento no STJ do Crime da 113 sul. Adriana Vilela acusada de cometer o triplo Homicídio. Antônio Carlos de Almeida Kakay advogado de defesa.
Kakay, advogado de defesa, declarou que o Brasil inteiro sabe da inocência de Adriana (foto: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

O processo estava em fase de julgamento desde 11 de março deste ano, quando o ministro-relator do caso, Rogério Schietti Cruz, votou pela manutenção da decisão que condenou Adriana Villela. Em 5 de agosto, o ministro Sebastião Reis Júnior proferiu voto favorável ao recurso, dando um voto contrário ao do ministro-relator e concordando que houve cerceamento de defesa. Neste mesmo dia, a sessão foi suspensa após o ministro Og Fernandes pedir vista, para estudar o caso.

 

Aguarde mais informações 

 

Por Nathália Queiroz e Mila Ferreira
postado em 02/09/2025 14:04 / atualizado em 02/09/2025 14:44
