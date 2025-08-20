Julgamento de Adriana Villela volta à pauta no STJ em setembro

O julgamento do recurso especial da arquiteta Adriana Villela, condenada a 61 anos e três meses de prisão pelo assassinato dos pais e da empregada, no chamado Crime da 113 Sul, já tem data para ser retomado. A análise está marcada para o dia 2 de setembro, às 14h, na Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A defesa da arquiteta requer a anulação do júri popular que a condenou. O processo voltou à pauta na última terça-feira (19/8). Em 6 de agosto, a análise havia sido suspensa após o ministro Og Fernandes pedir vista, ou seja, mais tempo para estudar o caso. Esse foi o último pedido de vista possível no julgamento, já que os demais ministros já haviam solicitado anteriormente.

Na sessão, além do pedido de vista, o ministro Sebastião Reis Júnior proferiu voto favorável ao recurso, concordando que houve cerceamento de defesa. O posicionamento é contrário ao do ministro-relator do caso, Rogério Schietti Cruz, que votou pela manutenção da decisão que condenou Adriana Villela.

Até o momento, a votação está empatada. Na sessão, está prevista a leitura dos votos dos ministros Antônio Saldanha, Og Fernandes e do desembargador Otávio de Almeida Toledo.

Adriana Villela é acusada de ser a mandante do triplo homicídio que vitimou o ministro aposentado do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) José Guilherme Villela, a advogada Maria Carvalho Mendes Villela e a empregada da família, Francisca Nascimento da Silva, em 2009.