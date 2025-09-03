DF registra queda de temperatura e tem manhã gelada com mínima de 12 °C

Brasília registrou uma das manhãs mais frias dos últimos dias nesta quarta-feira (3/8), com mínima de 12°C em algumas regiões do Distrito Federal. Segundo o meteorologista Danilo Fiden, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a queda nas temperaturas foi resultado da passagem de um sistema frontal pelo país, que interagiu com a umidade vinda da Amazônia.
“Tivemos a passagem de um sistema frontal, que é o encontro de duas massas de ar com características diferentes, por exemplo, uma massa de ar frio e seco e outra de ar quente e úmido, trazendo mais nuvens altas nos últimos dias. Isso provocou essas manhãs mais nubladas e frias nesta semana, mas não deve ser uma condição persistente”, explicou Fiden ao Correio.
De acordo com o meteorologista, apesar do frio no início do dia, a previsão é de aquecimento no período da tarde. A temperatura deve variar entre 27°C e 29°C em diferentes pontos do DF, com umidade relativa do ar caindo para valores entre 25% e 30%. “Hoje amanhecemos com 80% de umidade no Plano Piloto e 90% em outras áreas do DF. Mas, durante a tarde, esse índice cai bastante, o que é comum nesta época do ano”, destacou o especialista.
