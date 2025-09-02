Brasília se despede do pioneiro Carmelindo Pedro de Jesus Vieira

Carmelindo deixa quatro filhos, dez netos e um tataraneto - (crédito: Arquivo pessoal)

Brasília perdeu, nesta terça-feira (1º/9), um de seus pioneiros. Aos 93 anos, faleceu Carmelindo Pedro de Jesus Vieira, membro da Loja Alvorada nº 01, da Grande Loja Maçônica do Distrito Federal (GLMDF).

Segundo familiares, Carmelindo enfrentava problemas de saúde e estava internado há uma semana em razão de uma paralisia nos rins. Submetido a sessões de hemodiálise, sofreu uma parada cardíaca e não resistiu. “Ele estava bem, achando que ia voltar para casa e, de repente, faleceu”, relatou.

Morador do Núcleo Bandeirante, Carmelindo construiu uma trajetória marcada pelo pioneirismo, pela integridade e pelo apego à família. “Era uma pessoa ativa e que gostava muito de conversar. Um homem forte que amava seus filhos, netos e esposa. Até o fim lutou pela vida”, afirmou a nora Valéria Vieira.

Na maçonaria, Vieira era considerado uma referência. Cassiano Morais, ex-grão-mestre da GLMDF, lembra da influência do amigo quando chegou a Brasília, há mais de 20 anos. “Ele já era um decano da loja, muito experiente e respeitado. Foi quem nos orientou quando éramos aprendizes”, disse.

Outro irmão maçom, José Alberto, também destacou a postura exemplar do pioneiro. “Era uma pessoa correta, organizada, com liderança natural. Contribuiu muito para a construção desta cidade. Não tinha como falar mal dele”, recordou.

Carmelindo deixa quatro filhos, 10 netos e um tataraneto. O velório ocorre nesta quarta-feira (3/9), às 13h, na capela 3 do cemitério Campo da Esperança da Asa Sul. O sepultamento está previsto para as 15h.