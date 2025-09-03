Homem é preso por porte ilegal de arma em Santa Maria

Com o suspeito, foram encontrados um revólver calibre .38 e 31 munições intactas - (crédito: PMDF/Divulgação)

Um homem foi detido após ser flagrado com um revólver calibre .38 e 31 munições intactas. A prisão ocorreu no Trecho 2 do Polo JK, durante uma abordagem da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a um veículo Fiat Uno cinza.

Segundo informações das autoridades, o motorista demonstrou nervosismo e o passageiro tentou esconder um objeto debaixo do banco, o que levantou suspeitas.

Durante a revista, nesta terça-feira (2/8), a arma e as munições foram encontradas, e o homem assumiu a propriedade do armamento. Além disso, ele carregava R$ 1.675 em espécie, que, segundo ele, seria destinado ao pagamento de pensão alimentícia.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O motorista foi ouvido como testemunha, enquanto o passageiro foi conduzido à 20ª Delegacia (Santa Maria) para registro do flagrante.