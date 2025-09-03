Kayky Brito faz revelação sobre Bruno de Luca após omissão de socorro - (crédito: Reprodução/Globo)

Kayky Brito finalmente quebrou o silêncio sobre seu relacionamento com Bruno de Luca. Os dois estavam juntos pouco antes do acidente que quase tirou a vida do ator. Bruno fugiu do local sem ajudar o amigo que havia acabado de sofrer um forte atropelamento.

Durante uma transmissão ao vivo do "Fofocalizando" desta terça-feira (2/9), Kayky foi abordado pela equipe do programa com uma pergunta direta sobre o apresentador.

Tentando escapar do assunto, ele alegou estar com pressa para pegar um voo, mas deixou uma mensagem enigmática na sequência: “Eu estou vivo, gosto de todo mundo, não tenho nada contra ninguém”, declarou.

Entenda

O acidente, ocorrido na madrugada de 2 de setembro de 2023, deixou o ator com múltiplos ferimentos, incluindo traumatismo craniano e politraumatismos. Ele ficou semanas internado em estado grave, mobilizando fãs e amigos nas redes sociais.

Na época, imagens de câmeras de segurança revelaram o momento exato do atropelamento e mostraram que o motorista do aplicativo que conduzia o veículo prestou auxílio imediato à vítima.

Posteriormente, outros registros comprovaram que Bruno de Luca estava com Kayky momentos antes da tragédia, mas deixou o local sem prestar socorro ao amigo.