NÚCLEO BANDEIRANTE

Adolescente de 16 anos é apreendido por tráfico, furto e atropelamento

Jovem já era investigado por furto de veículo e atropelamento de idoso; novo flagrante ocorreu com drogas e dinheiro em espécie

Adolescente foi preso com maconha e crack - (crédito: PMDF/Divulgação)
Um adolescente de 16 anos foi apreendido por ato infracional equiparado ao tráfico de drogas. Ele portava três porções de maconha, duas de crack e R$ 470 em espécie no momento da abordagem, no Núcleo Bandeirante.

O jovem era investigado por outro crime cometido no dia 29 de agosto, quando ele teria furtado um veículo modelo BYD e, durante a fuga, atropelado um idoso que caminhava na calçada. O caso chamou atenção pela violência da ação e pela reincidência do menor em práticas criminosas.

Após a apreensão nesta terça-feira (2/8), o adolescente foi encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA I). No local, foi identificado o auto de apreensão em flagrante pelo tráfico e aditado o procedimento referente ao furto de veículo.

postado em 03/09/2025 09:41
