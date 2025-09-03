Pesquisa do IPEDF vai mapear, pela primeira vez, a religiosidade no DF

Um pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal (IPEDF) está levantando dados sobre o cenário religioso no DF. O levantamento está sendo feito on-line por meio de um questionário de múltipla escolha. É a primeira vez que uma pesquisa com este foco é realizada no DF. O estudo está sendo feito a pedido da Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus-DF).
O objetivo principal, segundo o IPEDF, é compreender como a religiosidade se manifesta no DF, considerando as diferentes expressões e percepções. O questionário é anônimo e confidencial, o que significa que o órgão não poderá identificar quem respondeu. O tempo aproximado para a conclusão do questionário é de cinco minutos.
Link do questionário: https://questionarios.ipe.df.gov.br/index.php/462787?lang=pt-BR