LEVANTAMENTO

Pesquisa do IPEDF vai mapear, pela primeira vez, a religiosidade no DF

Pesquisa vai mapear cenário religioso no DF - (crédito: IPEDF)
Um pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal (IPEDF) está levantando dados sobre o cenário religioso no DF. O levantamento está sendo feito on-line por meio de um questionário de múltipla escolha. É a primeira vez que uma pesquisa com este foco é realizada no DF. O estudo está sendo feito a pedido da Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus-DF). 

O objetivo principal, segundo o IPEDF, é compreender como a religiosidade se manifesta no DF, considerando as diferentes expressões e percepções. O questionário é anônimo e confidencial, o que significa que o órgão não poderá identificar quem respondeu. O tempo aproximado para a conclusão do questionário é de cinco minutos. 

Link do questionário: https://questionarios.ipe.df.gov.br/index.php/462787?lang=pt-BR

Por Mila Ferreira
postado em 03/09/2025 12:01
