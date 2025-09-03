Homem é preso por tráfico de maconha goumert em Ceilândia

Um homem foi preso por tráfico de drogas após ser flagrado retirando entorpecentes de um esconderijo na calçada para repassar a usuários. Com ele, os agentes encontraram três porções de cocaína e dinheiro em espécie, durante abordagem na QNN 3, em Ceilândia.

Ao perceber a aproximação de uma viatura da Polícia Militar na noite desta terça-feira (2), os suspeitos correram, mas o traficante conhecido por atuar na região foi capturado.

Durante a revista no local usado como ponto de distribuição, as equipes localizaram um buraco na calçada onde estavam guardadas outras drogas. Ao todo, foram apreendidas seis porções de cocaína, dez porções de Dry, 14 porções de skunk e R$ 539,50 em espécie.

O homem foi levado à 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia), onde foi autuado por tráfico de drogas.